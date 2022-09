Si incastra col camion sotto al ponte: agli agenti mostra una patente falsa

Quando si parla di camion ormai c'è sempre qualcosa di assurdo da raccontare. Da quello che sbatte contro ben 5 automobili a quello che rimane incastrato sotto ad un ponte per non aver calcolato bene le dimensioni. È accaduto a Roma lo scorso sabato 17 settembre, ma non è il solo fatto assurdo accaduto in tutta la vicenda.

L'incidente non bastava

A guidare il mezzo un 38enne di origine liberiana il quale non ha proprio pensato che il camion potesse essere più alto del ponte in via Monte del Finocchio, in zona Eur. E infatti, una volta incastrato è stato necessario l'intervento della polizia locale di Roma Capitale. Per fortuna l'incidente non ha registrato feriti ma solo enormi danni all'infrastruttura e all'automezzo. Oltre allo schianto però, il guidatore si è reso protagonista di un altro guaio. La patente mostrata agli agenti era infatti contraffatta e ciò ha portato l'uomo a beccarsi una denuncia per possesso di atto falso. Inoltre, le accuse di mancato rispetto del limite di altezza del mezzo, danneggiamento di un’opera pubblica e velocità non commisurata, gli sono costate una multa di 500 euro. Il folle è tutt'ora in stato di fermo per l'identificazione e per le indagini sulla sua regolare presenza sul territorio italiano.

Roma, autista Atac pizzicato a guardare la Lazio alla guida