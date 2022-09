Roma, autista Atac pizzicato a guardare la Lazio alla guida

È accaduto a tutti almeno una volta nella vita, siamo sinceri. La nostra squadra del cuore è impegnata in una partita ma a noi capita proprio in quel giorno il classico matrimonio, appuntamento importante o quella riunione non posticipabile. Ecco che allora si corre ai ripari col classico tablet o telefono, sempre pronto a collegarsi alla piattaforma di streaming. Il problema però emerge quando il lavoro che facciamo implica un concentrazione e un'attenzione estrema: lo sa bene questo autista Atac in servizio a Roma che è stato beccato guardare la partita alla guida e in seguito sospeso.