Roma, al via nel 2023 i lavori per la Linea G

Non c'è più nessun vincolo, i lavori per la realizzazione della Linea tranviaria G inzieranno nel 2023 . La notizia arriva direttamente dai presidente delle commissioni di mobilità e turismo Giovanni Zannola e Mariano Angelucci , i quali hanno spiegato gli obiettivi e i vantaggi che il nuovo servizio offrirà ai cittadini romani e non solo.

"Entro il Giubileo del 2025"

Al termine del 2021è iniziata la trasformazione della linea ferroviaria i linea tranviaria aveva portato a non pochi problemi. La linea incriminata era appunto quelle tra Termini e Porta Maggiore, con diverse critiche da parte dell'assessore Alessio D'Amato. Per questo erano stati disposte delle indagini archeologiche da parte della Soprintendenza nelle zone della Minerva Medica e appunto di Tor Vergata. Ora il parere favorevole è finalmente arrivato, con Zannola e Angelucci che annunciano anche la fine della nuova linea tra Tor Vergata e Parco di Centocelle entro il Giubileo del 2025.

Queste le parole dei due presidenti: “Sono stati superati tutti i vincoli per la realizzazione del progetto e per il 2023 è previsto l'avvio dei lavori: 13 chilometri di tratta e 22 nuovi tram che rappresentano un'occasione di sviluppo importante. L’obiettivo è collegare la zona est di Roma, che soffre pesanti carenze sul piano dell’infrastruttura legate al trasporto pubblico, con uno dei principali snodi della Capitale dove i viaggiatori potranno servirsi di autobus, metro, tram e taxi. Si tratta sicuramente di un'opera importante e complessa che migliorerà la vita di più di mezzo milione di persone che vivono e si muovono tra i municipi I, V e VI e consentirà di integrare l'Università di Roma Tor Vergata con il resto della città. Il progetto, grazie alle richieste che sono state avanzate dai cittadini, comporterà anche la riqualificazione di via Antonio Ingegnoli con grande beneficio per i quartieri di Torrenova e Tor Vergata”.

