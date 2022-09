Qual è l'auto preferita di Re Carlo d’Inghilterra?

Non è di certo un segreto che il nuovo re d’Inghilterra, Carlo III, abbia una grande passione per le auto. Nel corso della sua lunghissima attesa da erede non ha mai nascosto di collezionare e possedere diverse vetture, e di coccolarle con attenzione. Tra queste ci sono state auto elettriche, come la Tesla Model S. Ma la sua preferita è una Aston Martin DB6 ad alimentazione, per così dire, insolita.