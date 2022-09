Camion di sex toys si ribalta: migliaia i "giocattolini" sparsi in autostrada

Non poche volte è accaduto che in qualche autostrada del mondo un camion perdesse ciò che trasportava. Un portellone chiuso male, un carico legato in modo errato e per l'automobile dietro schivare gli oggetti sull'asfalto diventa impossibile e pericoloso. Stavolta però i viaggiatori che hanno incrociato questo tir si saranno fatti una sana risata: per terra infatti sono finiti migliaia e migliaia di sex toys.

Previste consegne in ritardo

Ciò che ci permette di affrontare col sorriso una simile notizia è il fatto che, pur essendosi ribaltato, il camionista è rimasto totalmente illeso nell'incidente. L'assurda vicenda ha avuto luogo nei pressi di Oklahoma City, capitale dell'omonimo stato, negli USA: secondo quanto riportato dalle emittenti locali l'autista ha perso il controllo del mezzo pesante, sbandando e rovesciandosi sull'asfalto. L'impatto ha fatto spalancare il portellone, dal quale sono usciti migliaia di vibratori, dildi e lubrificanti che dovevano essere consegnati a negozi, distributori e corrieri. La cosa ancora più esilarante è che proprio nel momento in cui il tir si è ribaltato, una troupe televisiva era in diretta nei pressi dell'autostrada.

Dopo qualche momento di paura per l'incidente, il giornalista ha commentato: "Ci sono un sacco di cose sull'asfalto da ripulire". Dallo studio il presentatore, ovviamente ignaro di cosa effettivamente fosse caduto dal camion, ha chiesto maggiori spiegazioni all'inviato che, consapevole dei milioni di persone all'ascolto in quel momento, ha risposto con imbarazzo: "Non sono sicuro di averlo capito, ma ci sono tante scatole per terra". La notizia e le immagini sono diventati ovviamente virali sui social, per quello che verrà ricordato come uno dei momenti più divertenti del giornalismo statunitense.

Uhm… it looks like this wrecked semi spilled a load of dildos and lube all over I-40! Great camera work, @news9! pic.twitter.com/bdFh3hGuNs — The Lost Ogle (@TheLostOgle) September 15, 2022

