Ladri in auto fuggono dai Carabinieri in elicottero

La Seat Leon è un'auto dall'aspetto così sportivo che è possibile che qualcuno si fermi a notarla. Ce n'era una, in zona Cesenatico (FC), con carrozzeria grigia che era ben nota a tutti, soprattutto alle forze dell'ordine. E non per motivi stilistici. Ma perché era sempre presente quando nel Comune di Longiano avvenivano dei furti che colpivano le attività commerciali della zona. Oggi, quella Leon è ancora in fuga, anche dopo un rocambolesco inseguimento per le vie della cittadina romagnola.