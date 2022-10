BMW, con nuova XM a fianco del Milan

BMW e Milan ancora insieme, per una partnership nata nel 2021 e che prosegue a gonfie vele con i nuovi modelli della Casa bavarese. Che nella giornata di ieri a Milanello ha consegnato alla prima squadra del club rossonero le vetture per la stagione 2022-23, alla presenza di Paolo Scaroni, presidente del Milan, Paolo Maldini, Direttore tecnico, e Stefano Pioli, allenatore. Il Presidente Massimiliano Di Silvestre ha guidato la squadra di BMW Italia durante gli incontri e i momenti ufficiali.

Le BMW "sfilano" a Milanello

Protagonista una flotta di 25 auto: nove BMW X5, quindici X6 e una iX, tutte schierate a bordo campo con la targa personalizzata per ciascun giocatore. La rosa milanista al completo ha presenziato all'evento insieme a tutta la dirigenza. Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore delegato di BMW Italia, ha consegnato simbolicamente le chiavi delle vetture in una cerimonia che ha visto protagonisti il capitano della squadra, Davide Calabria, insieme a Olivier Giroud e Simon Kjaer.

A spiccare è stata la nuova BMW XM, che dopo essere stata svelata lo scorso il 28 settembre, ha fatto la sua prima apparizione ufficiale proprio a Milanello. "Noi diciamo sempre - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre - che il BMW Group è diverso dagli altri perché noi abbiamo un obiettivo molto ambizioso: esistiamo per muovere il corpo, il cuore e la mente. E oggi siamo qui insieme a voi perché da due anni condividiamo questa ambizione. Noi attraverso i nostri straordinari prodotti, come la nuova BMW XM che oggi vedete in esclusiva e che incarna la nostra visione della mobilità del futuro e voi attraverso le emozioni che il gioco del calcio sa esprimere al massimo livello. Ma - ha poi concluso - c'è anche molto di più. Crediamo negli stessi valori. Apprezzare il 'fare fatica', avere una disciplina rigorosa, soffrire, allenarsi assieme per raggiungere un obiettivo; rispettare gli impegni presi, le regole, i compagni, gli avversari. E soprattutto farlo con passione. Mettendo in discussione sé stessi, cercando sempre di ottenere il massimo, avendo il gusto di migliorarsi, di sognare traguardi più sfidanti e poi di raggiungerli".

