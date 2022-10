Incentivi auto, fino a 7.500 euro se acquisti un'ibrida o un'elettrica

Prezzi carburanti, proroga del taglio delle accise fino al 18 novembre

Ripartizione dei contributi

Un massimo di 7.500 euro di contributi con rottamazione (o 4.500 euro in assenza di rottamazione) per coloro che acquisteranno veicoli nuovi con emissioni comprese nella fascia 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 35mila euro Iva esclusa.

Un massimo di 6mila euro di contributi con rottamazione (3mila euro in assenza di rottamazione) per coloro che acquisteranno veicoli con emissioni comprese nella fascia 21-60 g/km CO2 e con prezzo di listino della casa automobilistica pari o inferiore a 45mila euro Iva esclusa.

L'ecobonus è rivolto anche alle società di noleggio con finalità commerciali (non car sharing) purchè la proprietà del veicolo sia mantenuta per almeno 1 anno e secondo una particolare ripartizione dei contributi: fino a 2.500 euro con rottamazione (1.500 senza) per l'acquisto di veicoli con emissioni tra 0-20 g/km CO2 e con prezzo di listino fino a 355mila euro Iva esclusa e fino a 2mila euro di contributi con rottamazione (1000 euro senza) per veicoli con emissioni tra 21-60 g/km CO2 e con un valore di max 45mila euro Iva esclusa.

