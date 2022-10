Wayne Rooney, il primo amore del bomber fu una Ford Ka blu

Un regalo inaspettato

Leggenda del Manchester United e della Nazionale inglese. Idolo dei tifosi e di tutti gli appassionati di calcio che, a prescindere dalla fede, non possono che inchinarsi di fronte alla grandezza di un giocatore simile. Wayne Rooney si è sempre dimostrato grande, in campo e fuori, raramente obiettivo di gossip e dicerie, perchè fino al giorno del suo ritiro ha sempre preferito far parlare per ciò che dimostrava in campo. Ma prima di entrare di diritto nell'Olimpo di questo gioco con la maglia dei Red Devils, "Wonder Boy", come lo chiamavano all'Everton per via delle sue prestazioni eccezionali rispetto alla giovane età, si era preso la gloria anche lì, nella città di Liverpool. E porpio con la maglia biancoblù, a soli 16 anni, il 2 ottobre 2002 segna il suo primo gol nella sfida contro il Wrexham. Quella rete sarà l'inzio di una favola calcistica e di un'amore smisurato per...un'automobile!

In attesa della patente

Il "Ragazzo delle meraviglie" andava premiato a dovere per quel gol così importante: per questo la Ford decise di regalargli una Ka di colore blu. Wayne, ancora 17enne, non poteva guidare la sua nuova utilitaria, per questo la tenne ferma in garage aspettando il compimento del suo diciottesimo compleanno. I suoi compagni viaggiavano già a bordo di costose e potentissime supercar, lui aspettava di spegnere quelle candeline per mettersi finalmente al volante della sua automobilina. Patente presa, il momento di mettersi alla guida è arrivato e l'attaccante se l'è goduta anche per tanto tempo! Utilizzò infatti la sua Ka per tutto il periodo in cui vestì la maglia dell'Everton, dal 2002 al 2004, lasciandosi immortalare spesso con i compagni o con la sua ragazza seduti sul sedile del passeggero.

