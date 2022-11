Una Maserati da 113mila euro per Vlahovic? Spunta l'indizio social

I tifosi della Juve bramano il suo ritorno in campo, così come la nazionale serba, desiderosa di portarlo in Qatar per i Mondiali. Ma nel frattempo, in attesa di recuperare dall'infortunio e tornare protagonista sul campo, Dusan Vlahovic ha provato a dimenticare l'ultimo infortunio regalandosi un Suv sportivo da 530 cv e oltre 113mila euro di prezzo: Maserati Grecale Trofeo .

DV9 si gode i 530 cv del suo Suv

Sul web è infatti apparsa una foto che immortala l'attaccante bianconero in compagnia della Maserati in questione e di Francesco Troito, consulente commerciale della concessionaria Forza, dealer del marchio modenese in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Il Suv è stato realizzato secondo i desiderata di Vlahovic, che a giudicare dal sorriso in foto è rimasto pienamente soddisfatto.

Del resto, come potrebbe non esserlo? Grecale Maserati è il top di gamma per quanto riguarda la proposta Maserati di un modello di grosse dimensioni ma dalle connotazioni dichiaratamente sportive. Il suo motore Nettuno, un V6 da 3 litri, eroga 530 cv e 620 Nm di coppia, per una velocità massima di 285 km/h e un'accelerazione 0-100 km/h in 3,8 secondi.