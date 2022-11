Quanto costa la Smart Brabus cabrio di Francesco Totti?

Giornata di fuoco per la coppia (ormai scoppiata e in via di separazione) Francesco Totti - Ilary Blasi . Questa mattina i due si sono incontrati nella Capitale davanti al giudice Francesco Frettoni chiamato a dirimere la chiacchieratissima vicenda dei beni di lusso Rolex-borse spariti: la seconda tappa nella lunga e difficile spartizione dell’impero di famiglia. Tra folle di curiosi e fotografi, gli sguardi li ha attirati tutti l'ex Capitano della Roma arrivato a bordo della sua Smart Brabus .

Piccole e costose

A quanto pare in casa Totti piace la comodità. In una città affollata e trafficata come Roma, specie nelle giornate come quella di oggi sotto stresso per lo sciopero dei trasporti, le piccole automobili sono ideali per infilarsi tra le lunghe code e parcheggiare anche nei posti più stretti. Mentre Chanel Totti si gode quindi la sua microcar da oltre 15mila euro regalatale dal papà, l'ex capitano giallorosso viaggia su una Smart Brabus.

Il modello in questione sembra proprio essere un fortwo cabrio, con potenza complessiva di 80 kW/109 CV a 5.750 giri/min e 170 Nm a 2.000 giri/min. La Brabus è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi e raggiungere una velocità massima di 165 km/h. Il tetto in tela ad azionamento elettrico si apre in soli 12 secondi. Il prezzo base del modello è di 23.250 euro che, se si aggiungono accessori non di serie come il frangivento e il kit gonfia e ripara gomme si arriva a circa 25mila euro.

Francesco Totti con lo strano furgoncino Volkswagen: che cosa starà combinando?