Ilary Blasi, il suo nuovo amore guida un'auto elettrica

Ilary Blasi non si nasconde più. Dopo l’addio all’ex marito Francesco Totti , la conduttrice è stata immortalata in compagnia del nuovo amore, il tedesco Bastian , durante una romantica fuga a Zurigo. Qualche particolare sul nuovo compagno di Ilary è già emerso: l’imprenditore vive a Francoforte e, a quanto pare, ha un debole per il lusso. E anche per le quattro ruote, a giudicare dalle foto scattate che lo ritraggono a bordo di una Audi e-tron nera , il cui prezzo parte da 86mila euro .

A bordo di un’Audi e-tron

Passione per le auto elettriche? L’Audi e-tron è la prima vettura 100% green del Marchio tedesco. Cuore pulsante sono i due motori completamente elettrici: la versione 50 quattro eroga fino a 313 CV, la versione 55 quattro fino a 408 CV. Grazie alla potente batteria agli ioni ad alta tensione, l’autonomia supera i 400 km. Insomma, nuova vita per Ilary e svolta ecologica, dato che - stando alle foto apparse su riviste e in rete - la vedremo spesso a bordo della vettura elettrica del suo ultimo amore. E come contorno, hotel e spa di lusso, come è accaduto in questi giorni a Zurigo.

