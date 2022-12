Durissimo attacco a Ronaldo e Georgina: “Regalo immorale e pornografico”

Non si placano le critiche per il regalo di Natale che Cristiano Ronaldo ha ricevuto dalla sua Georgina Rodriguez. Una Rolls-Royce Dawn, con cambio a 8 marce e in grado di raggiungere una velocità massima di 250 km/h. Il prezzo? 345mila euro. Il politico spagnolo nonché presidente della Cantabria Miguel Angel Revilla ha condannato duramente in un programma tv la scelta del giocatore di mostrare il dono sui social network: "Mi sembra pornografico. Con quello che stanno passando le persone, queste cose che appaiono in televisione e sui social network non sono morali. Questo tipo di atteggiamento è la pornografia più dura".