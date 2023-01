Dybala, non resiste alle Lamborghini: ora ha anche il modellino della Lego!

Stando ai suoi social, Paulo Dybala non è solo un grande appassionato di auto , ma anche di auto in miniatura . Lo dimostra la foto postata sui suoi profili che lo ritrae impegnato a montare la replica Lego Speed Champions della Lamborghini Urus ST-X , il primo Suv da competizione della Casa di Sant’Agata Bolognese.

Il set da costruire

Lego ci ha abituato a kit decisamente realistici e ricchi di dettagli, come nel caso della Lamborghini Urus ST-X scelta dall’attaccante argentino della Roma, che viene fornita con una linea di partenza con luci e anche minifigure di piloti da corsa. La Urus ST-X fa parte di un set, fuori produzione e dal costo che si aggira intorno ai 100 euro, in coppia con la Huracán Super Trofeo EVO. In totale si tratta di 659 mattoncini: un passatempo che coinvolge sia grandi che piccoli, e a quanto pare anche i calciatori della Serie A. Il set costruibile non richiede batterie.

Una dimostrazione che Dybala al Marchio di Sant’Agata Bolognese non sa proprio resistere. Nel suo ricco garage, infatti, fa già bella mostra di sé una Lamborghini Aventador S Roadster da 740 CV e 350 km/h di velocità massima, di colore giallo, acquistata nel maggio 2021 per festeggiare il suo 100° gol con la maglia della sua ex squadra, la Juventus.