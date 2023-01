Napoli - Roma, parcheggiatori abusivi e auto rimosse: maxi intervento della Polizia

Quella che doveva essere una divertente serata di calcio si è trasformata a Napoli in una "carneficina" per il necessario intervento delle Forze dell'Ordine per assicurare l'ordine pubblico e lo scorrimento del traffico intorno allo stadio Diego Armando Maradona. Ieri 29 gennaio, prima dell'incontro tra Napoli e Roma, l'inciviltà ha costretto al duro lavoro gli agenti in servizio.