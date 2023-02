Ragusa, un incidente sotto a un ponte diventa il rebus del "camion verticale"

Mistero risolto

Di camion o tir incastrati sotto ponti o cavalcavia in realtà se ne sentono diversi nell'arco dell'anno, l'ultimo lo scorso settembre a Roma dove il guidatore aveva addirittura una patente falsa, ma a Ragusa c'è chi lo ha superato alla grande. Il mezzo infatti stavolta non era rimasto bloccato perchè troppo alto per passare sotto alla struttura, ma piuttosto era disposto in posizione verticale. Lo strano fatto è accaduto sulla strada comunale in direzione Vittoria e a primo impatto gli automobilisti passati di lì non hanno saputo dare una spiegazione del perchè quel veicolo si trovasse in quel modo. A seguito di un video pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas però, il mistero sarebbe stato svelato: il camion era a bordo di un carro attrezzi che a sua volta è rimasto incastrato.

