Audi Q3 e Q5, personalità black

Prendete l’auto best seller in Italia di un Marchio Premium, quello con i quattro anelli, tanto per dire, cioè Audi. Aggiungeteci quella più venduta al mondo e poi immaginate di immergere le due auto in una pozza di nero. Il colore del mistero, ma anche quello del carattere forte , capace di sommare la “cattiveria” naturale a quella indotta dalla scelta cromatica. Agitate con cura e avrete l’ Audi Q3 e Q5 Identity Black . Un allestimento introdotto nel 2018 e già presente su Audi A1 Sportback e su Audi Q2 che ora si estende ad altri due modelli della gamma Q, quella dei Suv, che nel nostro mercato copre il 54% delle immatricolazioni e che per il marchio di Ingolstadt è formata da complessivi sette modelli , a cominciare dal primo, il Q7, portato al debutto nel lontano 2005.

Audi Q3 e Q5, la nuova personalità "black"

Quella del nero non è una scelta casuale. Perché l’identità è qualcosa di serio. E si fa di tutto, non solo per non perderla, ma per rafforzarla. Piuttosto il nero risponde ai “desiderata” dei clienti che negli ultimi 5 anni hanno aumentato del 70% la richiesta di finiture di quel colore. Basato sui contenuti degli allestimenti S line edition (S line plus per Audi Q5 anche Sportback), Identity Black aggiunge dotazioni di pregio dovunque, fuori e dentro l’abitacolo per un’esclusività discreta, non ostentata, figlia solo della volontà di distinguersi in un mondo sempre tutto troppo uguale, quando non omologato.

Cuore della configurazione è il pacchetto lucido nero plus che prevede la finitura total black su inserti paraurti, single frame, griglia frontale, cornici dei cristalli laterali e infine logo degli anelli Audi con sigla del modello, in aggiunta alle barre sul tetto. I due modelli anche in versione Sportback poggiano su cerchi in lega Audi Sport: da 20” a 5 razze doppie con inserti in nero opaco torniti lucidi per la gamma Audi Q3, da 21” a 5 razze a V nero antracite torniti a specchio per la gamma Audi Q5. Caratterizzazione in nero anche per le calotte dei retrovisori laterali e, internamente, per il cielo vettura. Negli interni la lacca lucida nera si trova su cruscotto, portiere, console e proiettori a LED Audi Matrix.

Benzina, Diesel e plug-in: ce n'è per tutti i gusti

Oltre, il nero, i motori. La Q5 è disponibile con tre sistemi propulsivi - benzina TFSI, Diesel TDI e plug-in, con potenze da 163 a 367 cv. Tre le configurazioni di trazione - anteriore, integrale quattro con tecnologia ultra e integrale quattro con differenziale centrale autobloccante - e due varianti di trasmissione: S tronic a doppia frizione a 7 rapporti o tiptronic con convertitore di coppia a 8 marce. Quattro invece i sistemi propulsivi a listino per Audi Q3 - TFSI, TDI, plug-in e la RS di Audi Sport - con potenze da 150 a 400 cv. Due le configurazioni di trazione, anteriore e integrale permanente quattro, e tre varianti di trasmissione: manuale o automatica a doppia frizione a sei o sette rapporti.

Nel test da Roma a Tuscolo, ai Castelli in zona villa di Cicerone, abbiamo provato la Q3 Tfsi-e, spinta dall’ibrido plug-in da 245 cv e 400 Nm di coppia, somma del 4 cilindri 1.4 turbo benzina da 150 cv e 250 Nm e dell’elettrico sincrono a magneti permanenti da 116 cv e 330 Nm di coppia. La batteria da 13 kWh garantisce un’autonomia massima in elettrico di 51 km nel ciclo WLTP. Il nero non influisce sul... comportamento della vettura, che conferma la sua capacità di assorbimento anche sulle strade percorse non esattamente prive di sconnessioni. Il che non pregiudica l’elevato livello di comfort della vettura, compreso il capitolo insonorizzazione.

Audi Q3 e Audi Q3 Sportback Identity Black sono disponibili con prezzi, rispettivamente, da 47.000 euro e da 49.950 euro. Perché se è vero che il nero “sfina”, ahinoi non aiuta a risparmiare, per quanto ne possa valere la pena indossarlo.

