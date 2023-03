Lavoro minuzioso per rubare il Suv: banda di ladri si porta via la Mercedes

Antonello Venditti cantava: "In questo mondo di ladri", una canzone che potrebbe senza accompagnare in sottofondo le assurde immagini che arrivano da Terlizzi , nel barese. Dalle immagini estrpolate da un video si vede chiaramente una banda di criminali manomettere un Suv per poi portarselo via alla luce del giorno, tra passanti e automobili che sfrecciano accanto.

La banda esperta di furti d'auto

Ma come è possibile che nessuno li abbia fermati? Eppure erano in tre, vestiti di scuro con tanto di cappello e cappuccio. Probabilmente li avranno scambiati per ragazzi intenti ad aggiustare una vettura in panne, guasta o con qualche problema al motore. Invece quel costoso Suv Mercedes GLC Coupé se lo volevano portar via, ma solo dopo averlo manaeggiato con cura. I criminali, a quanto pare esperti in manomissione di vetture, ci hanno messo pochissimo a rompere il freno a mano e a disattivare l'antifurto satellitare: uno di loro era sdraiato sotto l'auto, mentre gli altri due giravano intorno al veicolo. La loro disinvoltura è forse la cosa che ha reso tutto "normale" agli occhi dei passanti (tra cui alcune donne che passeggiavano con le buste della spesa tra le mani) e diverse autovetture che passavano di lì. Alla fine il misfatto è stato completato e il Suv è stato portato via.

