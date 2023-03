Arriva la Formula 1 Experience: a Madrid c'è una mostra imperdibile

Tra i punti salienti ci sono i resti dell'auto di Romain Grosjean dopo il suo drammatico incidente del 2020 in Bahrain, che sono esposti nella sala "Survival", l'auto di Pierre Gasly che ha vinto la prima gara del "Miracolo di Monza" nella stessa stagione, e la prima esposizione pubblica di una power unit Ferrari di F1.

Le cinque sale

La mostra è divisa in cinque sale tematiche appositamente allestite. La prima sala, "C'era una volta in Formula 1", presenta fotografie inedite dei momenti più iconici e determinanti della competizione. La sala successiva, il "Design Lab", offre ai visitatori un'esperienza immersiva all'interno di una fabbrica di F1, esplorando i processi di progettazione, collaudo e produzione, con una visione esclusiva da parte del fornitore di pneumatici di F1 Pirelli.

"Drivers and Duels" celebra i piloti più iconici e le gare leggendarie dalla nascita della Formula 1, mentre "Revolution By Design" presenta le innovazioni più importanti nella storia della competizione e le nuove tecnologie in arrivo. La mostra culmina nella sala "The Pit Wall", che offre ai fan un'esperienza cinematografica e immersiva per rivivere i momenti più importanti della storia della Formula 1 come mai prima d'ora.