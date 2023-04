Bufera su Tesla, i dipendenti si scambiavano video e foto privati dei clienti

Era già successo in passato e ora una nuova class action sta per colpire Tesla . La multinazionale di Elon Musk è nell'occhio del ciclone dopo la segnalazione di un proprietario di una vettura residente a San Francisco di video e foto privati e imbarazzanti che i dipendenti si sarebbero scambiati. Il materiale è stato catturato dalle telecamere interne delle automobili. L'agenzia Reuters ha reso pubblico "il vizietto" di alcuni lavoratori, che hanno rubato migliaia di momenti intimi dal 2019 al 2022, sfruttandoli per il "divertimento di cattivo gusto all'interno dell'azienda e, forse, anche all'esterno", sottoponendo ad umiliazione coloro che erano stati ripresi di nascosto.

Tesla Model S si schianta contro camion dei pompieri: autista beffato dall'autopilota

Le assurde immagini riprese dalle telecamere

Tra gli episodi citati nella denuncia, si segnalano un uomo nudo che cammina verso la sua auto, una Tesla che colpisce un bambino in bicicletta, animali domestici in auto e diversi incidenti stradali. I dipendenti dell'azienda hanno spiato anche figli e famiglie in situazioni più domestiche, magari nel garage di casa. La class action è aperta a chiunque abbia posseduto o noleggiato una Tesla in quel periodo e chiede un risarcimento danni, per ora non specificato, ma anche l'immediato stop alla "registrazione, la visualizzazione e la condivisione" di video e foto, nonché la distruzione di quelli già raccolti.

Il proprietario di un modello Y, Henry Yeh, era indignato all'idea che le telecamere di Tesla potessero essere utilizzate per violare la privacy della sua famiglia, "che la costituzione della California protegge scrupolosamente", ha dichiarato uno dei suoi avvocati Jack Fitzgerald. Ora spetta a un giudice stabilire se procedere con la denuncia.

Svolta negli Stati Uniti: Tesla apre rete di caricatori ad altre auto elettriche