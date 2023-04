Si perde con l'auto e chiede informazione in una casa: il proprietario gli spara

Capita a tutti almeno una volta nella vita di perdersi per le strade di qualche paese. È accaduto anche a questo automobilista appena trasferitosi nella città di San Severino Marche che ovviamente, non conscendo bene la zona, si è trovato per sbaglio con l'auto in una strada privata. L'uomo sarebbe così sceso e avrebbe bussato alla porta di un'abitazione della via per chiedere informazioni, ma si è trovato di fronte il proprietario dell'abitazione con tanto di pistola.