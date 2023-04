Festa della Liberazione: previsti traffico e ingorghi già dal 21 aprile

In occasione della festività della Liberazione d’Italia , che ricorrerà martedì 25 aprile , si prevede un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località di villeggiatura sia sul territorio nazionale che oltre i confini. Come già accaduto in occasione delle feste pasquali, numerosi cantieri su tutta la rete stradale saranno temporaneamente fermi e il transito sarà vietato ad alcune categorie di mezzi.

Gomme estive

Si ricorda, inoltre, che dal 15 aprile è cessato l’obbligo di circolare con pneumatici invernali nelle strade ed autostrade dove era vigente l'ordinanza. Al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, si dovrà quindi provvedere entro il 15 maggio alla loro sostituzione salvo il caso in cui il codice di velocità, riferito agli pneumatici invernali in uso, sia uguale o superiore rispetto a quello indicato nella carta di circolazione per gli pneumatici “estivi”.

Roma, nuova Ztl Fascia Verde: circa 30mila auto saranno da cambiare