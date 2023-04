Lo Starship di Elon Musk perde pezzi: un'auto danneggiata

Elon Musk è sicuramente conosciuto al mondo da tempo come il proprietario dell'azienda di produzione d'auto Tesla e come il CEO di Twitter. Nel 1999, il multimiliardario ha anche fondato SpaceX con l’obiettivo di creare le tecnologie per ridurre i costi dell’accesso allo spazio e permettere la colonizzazione di Marte. Oggi 21 aprile, il suo razzo Starship ha effettuato un tentativo di lancio che non ha avuto proprio il risultato sperato: esploso dopo soli 4 minuti dalla partenza, ha anche perso pezzi che sono finiti sopra ad una vettura parcheggiata.