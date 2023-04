Bobo Vieri, sorriso e pollice in su: l'ex Inter si gode il suo T-Max

Lo scooter Yamaha T-Max è uno dei modelli più venduti in Italia nel 2022. Ideale per chi deve destreggiarsi nel traffico cittadino e godersi comunque viaggi tranquilli, a quanto pare è apprezzato anche dai vip, uno su tutti Bobo Vieri. L’ex calciatore ha pubblicato sui social uno scatto che lo ritrae in sella al suo nuovo acquisto.