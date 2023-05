Festa scudetto del Napoli, nuovo blocco alle auto in centro?

A Napoli regna l'euforia per l'imminente vittoria del campionato di Serie A della squadra di Spalletti, ma regna anche il caos in alcune zone della città. Nel parcheggio dello Stadio Maradona per esempio sono state vandalizzate decine di auto e si teme che in vista della sfida contro l'Udinese di giovedì 4 maggio, ci sia bisogno nuovamente di intervenire sulla circolazione nel capoluogo campano al fine di garantire la sicurezza della città.

Le nuove disposizioni

Per questo il questore Alessandro Giuliano ha presentato al prefetto Claudio Palomba alcune richieste, dato che si prevedono festeggiamenti ancora più intensi di quelli che già si svolgono da giorni nel centro di Napoli. Le misure proposte sarebbero meno restrittive rispetto a quelle attuate durante il weekend scorso.

Tra le ipotesi discusse, ci sarebbe il divieto di circolazione per auto e moto nel centro della città, il divieto di vendita di bevande in vetro e lattine e un nuovo divieto di sosta entro un raggio di 300 metri dagli ospedali cittadini. Queste misure sono ancora in fase di valutazione e coordinamento con le autorità locali.

Quando entrerebbero in vigore

Nel caso in cui il Napoli vincesse lo Scudetto il mercoledì, l'ordinanza sarebbe in vigore solo per la sera e la notte del 3 maggio, mentre se la Lazio battesse il Sassuolo mercoledì, le restrizioni entrerebbero in vigore il 4 maggio.

Napoli, guerra alla sosta selvaggia per la festa scudetto