Coppietta si apparta ma non tira il freno a mano: l'auto finisce nel canale

Scena da film in provincia di Pordenone, dove una serata che si prospettava romantica (o forse anche un po' piccante), si è rivelata infernale per una coppietta di Portogruaro . I due, appena usciti dalla discoteca Palmariva, hanno deciso di appartarsi in auto, ignari di quello che sarebbe avvenuto poco dopo...

Follia in autostrada: va contromano per pagare il Telepass

Neanche il tempo di un bacio...

Per fortuna, qui non si tratta di nessun killer spietato a caccia di coppiette tipico delle pellicole horror americane, ma di un errore commesso dal ragazzo che era seduto al posto di guida. Il giovane e la fidanzata avevano quindi deciso di salire sulla Fiat Punto e di spostarsi in una zona più isolata per lasciarsi a qualche effusione. Peccato che, una volta parcheggiata la vettura, abbiano dimenticato di inserire il freno a mano, probabilmente presi dalla foga e dall'eccitazione del momento. Senza neanche accorgersene, l'auto è scesa giù per la scarpata, finendo nel canale. I due hanno immediatamente chiamato i Vigili del Fuoco e sono stati tratti in salvo, ma la parte più terribile della serata è arrivata poco dopo: sul posto infatti si è precipitato il padre della ragazza, che ha voluto qualche spiegazione dal fidanzato della figlia!

Auto contromano, allarme sempre più frequente: c'è una nuova follia social?