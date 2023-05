Follia in autostrada: va contromano per pagare il Telepass

Il Telepass, a volte, può essere una bella gatta da pelare. Può capitare di non immettersi nella corsia giusta, o che qualcosa non funzioni a dovere. Tutto, però, può risolversi nel migliore dei modi, a meno che l'azione non sia stata compiuta di proposito.

Un neopatentato inesperto, invece, con la paura di ricevere una multa per un'irregolarità del sistema, ha fatto un'inversione di marcia molto pericolosa, che non solo gli è costata una sanzione molto grossa, ma anche una revoca della patente e il sequestro per tre mesi e mezzo. È accaduto tutto lo scorso 21 aprile e il giovane, dopo essersi reso conto di non aver pagato il Tepelass è tornato indietro, contromano, per arrivare al casello di Govone (CN) sull'autostrada A33 Asti-Cuneo.

Una multa salata

La Polizia, accortasi dell'infrazione, è intervenuta all'istante. Il ragazzo, colpa anche la poca esperienza, ha spiegato di essere tornato indietro per regolare il Telepass che non aveva funzionato bene. È stato poi sottoposto a un alcol test, al quale è risultato negativo e alla fine il prezzo della multa, oltre al ritiro della patente di guida, è stato di ben 2.000 euro.

Per evitare che episodi del genere accadano ancora, è bene tenere a mente che quando il Telepass non funziona, scatterà una foto della targa e se il sistema Telepass è associato regolarmente alla targa, tutto si concluderà con un addebito del transito che avverrà autonomamente.

