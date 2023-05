Ubriaco alla guida mette il cane al volante per non farsi multare

C'è poco da fare, le notizie più folli e stravaganti per quanto riguarda tutto ciò che accade sulle strade e sulle autostrade arrivano (quasi) sempre dagli Stati Uniti. Stavolta è la città di Springfield , in Colorado, a prendersi il podio per la scena più assurda a cui hanno assistito degli agenti di Polizia: un uomo, evidentemente ubriaco, ha cercato di ingannare gli agenti durante un controllo stradale mettendo il suo cane al posto di guida . Inutile dire che il tentativo è stato assolutamente inutile...

Il cane...guida

La sera del 13 maggio l'uomo era in automobile insieme al suo cucciolo guidando dalla città di Las Animas, per poi rendersi conto di essersi perso nei pressi di Springfield. Alle 23.30 le Forze dell'Ordine hanno fermato la sua vettura e, consapevole di aver decisamente alzato il gomito e di essere in condizioni non adatte alla guida, l'ubriaco ha preso il suo cane, sdraiato sul posto di guida, mentre gli agenti si apprestavano a raggiungere la sua auto. Il folle ha così aperto la portiera del passeggero e ha tentato la fuga, venendo ovviamente rincorso dalla Polizia e fermato dopo pochi metri. È stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, per eccesso di velocità e perchè oltretutto era già ricercato per altri due reati. Il povero cagnolino invece è stato affidato a una persona di fiducia che si prenderà cura di lui.

