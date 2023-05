Trova il suo parcheggio occupato: 73enne spara col fucile all'auto

Un uomo di 73 anni residente a Città di Castello, in Umbria, sta passando seri guai dopo la folle reazione avuta nel lontano 30 dicembre 2020 mentre era in strada. A farlo andare su tutte le furie erano stati gli altri cittadini, specialmente chi occupava sempre il suo parcheggio: per questo ha deciso di prendere a fucilate la vettura in sosta al posto della sua.