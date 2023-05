Autostrade per l'Italia, lavori straordinari per il ripristino della A14

Le squadre del Gruppo Autostrade per l'Italia stanno lavorando instancabilmente per ripristinare la viabilità sulla A14 Bologna-Taranto dopo il violento nubifragio che ha colpito l'Emilia-Romagna negli ultimi giorni. Nel corso della scorsa notte, è stata messa in atto un'operazione di ampia portata dalla task force Aspi per restituire la funzionalità alla tratta compresa tra Faenza e Forlì.