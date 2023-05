"Incredibile offerta della Ferrari per Hamilton: tratta John Elkann"

ROMA - Clamorosa indiscrezione lanciata dal 'Daily Mail', che riporta di un serio interessamento della Ferrari nei confronti di Lewis Hamilton . La Rossa di Maranello sarebbe disposta a fare spese molto importanti per mettere sotto contratto il sette volte campione del mondo, attualmente impegnato con la Mercedes. La proposta del team italiano, sempre secondo i media britannici, potrebbe essere di 40 milioni di sterline (oltre 46 milioni di euro) con l'opportunità di superare il più grande eroe della Scuderia, Michael Schumacher , che ha vinto cinque dei suoi sette titoli con loro. Le conversazioni sulla firma non solo stanno avanzando ai massimi livelli in Ferrari , ma il presidente della società John Elkann sarebbe già in stretto contatto con Hamilton. Da Maranello, però, fonti interne alla Scuderia smentiscono tutto.

Hamilton in Ferrari, saluta Sainz?

L'indiscrezione è davvero incredibile e tutta da verificare, ma i tifosi della Ferrari già iniziano a sognare il grande colpo con un pilota esperto e dal grande carisma come Lewis Hamilton. Ma in caso di un arrivo del britannico, chi dovrebbe fargli posto nel team di Maranello? Secondo il Daily Mail il principale indiziato per l'addio è Carlos Sainz, poiché Charles Leclerc una posizione molto più salda nella squadra. Ad aprire gli scenari futuri della Rossa sono i contratti in scadenza nel 2024, sia per lo spagnolo e sia per il monegasco, quindi bisognerebbe capire come deciderebbe di procedere la Ferrari.