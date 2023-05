Sciopero trasporti venerdì 26 maggio: info, orari su bus, metro e treni a Roma

Roma, nuovo blitz sulla tangenziale: gli ambientalisti si calano dal ponte

Treni a rischio in tutta Italia

Per quanto riguarda i treni, Trenitalia ha comunicato che il probabile disservizio interesserà l'intervallo orario compreso tra le 9:00 e le 17:00. In questa fascia quindi potrebbero verificarsi ritardi, cancellazioni o modifiche delle corse. Saranno garantiti invece i treni a lunga percorrenza dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00.

Gli altri mezzi a Roma

Non sembra previsto per ora alcun blocco dei mezzi di trasporto come bus, metro, tram e ferrovie nella Capitale. Roma Servizi per la Mobilità ha comunicato che le linee di trasporto gestite da Atac, Roma Tpl e Cotral opereranno regolarmente durante lo sciopero nazionale. Nel resto della Regione Lazio, il servizio diurno potrà subire variazioni dalle ore 08:30 alle ore 17:00 e dalle 20:00 a fine servizio e per servizio notturno di superficie con turni a cavallo della mezzanotte per l’intero turno.

