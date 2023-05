Roma, Centocelle insonne per le corse illegali di moto

Prima le sfide di velocità, poi la fuga

Intorno alle 2 di notte tra venerdì e sabato, secondo le ricostruzioni, tre giovani alla guida di uno scooter hanno seminato il panico guidando in maniera pericolosa. Secondo i testimoni, sarebbero avvenute delle vere e proprie sfide di velocità con altri due ragazzi in sella a un'altra moto. Arrivate le forze dell'ordine, i ragazzi si sarebbero dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce in Via Palmiro Togliatti.

I residenti della zona sostengono si tratti dell'ultimo episodio della serie: ogni weekend infatti le strade di Centocelle si trasformano in una sorta di circuito improvvisato, con i cittadini che chiedono maggiori controlli. Per quanto riguarda questo episodio, le immagini delle telecamere di sorveglianza permetteranno di verificare, attraverso le targhe, se le moto siano state rubate o meno, e di procedere quindi con le indagini.

