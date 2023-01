Corse clandestine a Roma, auto e moto modificate spaventano Anagnina

Fugge in moto a 278 km/H inseguito da alcuni rapinatori che sparano

Nessun provvedimento

Pochi giorni fa sul web era diventato virale un video che mostrava alcune auto sfrecciare ad una velocità elevatissima davanti all'Ikea della zona anagnina, un posto estremamente affollato anche all'esterno, dove una vettura ha quasi rischiato di investire dei clienti in fila per entrare. Ora nuovi filmati, con tutta probabilità riferiti alla sera di venerdì 6 gennaio, mostrano delle moto e dei motorini viaggiare in impennata per le strade della zona, facendosi beffa dei passanti, dei residenti e della sicurezza stradale.

"Fanno un rumore assordante", hanno detto i residenti a RomaToday, "La situazione è quasi peggio di prima. La polizia e i carabinieri passano, ma quando vanno via il rombo dei motori riprende a ruggire. Lì c'è anche la sede della Dia, ma nessuno interviene. Il presidente del municipio Francesco Laddaga poco ha fatto per risolvere la questione. Anzi, secondo noi il municipio è totalmente assente sulla vicenda. Questa strada dovrebbe essere sorvegliata sempre o magari mettere una ztl. I mercoledì e i venerdì, dalle 21:30 fino a tarda notte c'è il delirio".

