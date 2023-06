Roma, addio alle buche: ecco il piano di riqualificazione delle strade

Ztl a Roma, continuano le proteste: raccolte oltre 110mila firme

800 km da rifare entro il 2026

Il Sindaco Roberto Gualtieri ha illustrato il piano che prevede il rifacimento di tutte le vie principali di Roma entro il 2026, di cui l'80% entro il 2024. Nello specifico, 800 km di viabilità principale e 700 strade da ripristinare per un investimento complessivo di 300 milioni di euro, che diventano 500 milioni calcolando anche gli interventi su marciapiedi, sanpietrini e viabilità secondaria.

Coinvolti anche i sanpietrini

I lavori verranno effettuati solo di notte. Lunedì 12 giugno partiranno i cantieri sulla Tangenziale Est, la Trionfale e la Braccianese, mentre per l'estate è in programma la Laurentina e la via del Mare. Oltre all'asfalto, la manutenzione coinvolgerà anche la segnaletica a terra, la vegetazione e le caditoie per la raccolta della pioggia, che saranno liberate. Per quanto riguarda i sanpietrini, è in programma una sorta di "scambio" con asfalto, ovvero l'uno al posto degli altri e viceversa, per una superficie di 55mila metri quadri, mentre su altri 40mila metri quadri invece i tipici cubetti romani saranno riqualificati.

