F1, Leclerc: “Ferrari sulla strada giusta ma la Red Bull è troppo avanti”

ROMA – Charles Leclerc non nasconde le potenziali insidie che un Gran Premio come quello di Silverstone potrà dare alle Ferrari nel week-end in arrivo. Lo dice a chiare lettere, il monegasco, ammettendo come “al momento la Red Bull è troppo forte per tutti, e una pista come Silverstone potrebbe mettere in evidenza ancor di più le nostre debolezze”.