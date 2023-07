Formula 1, McLaren "cromata" per Google Chrome al GP d'Inghilterra

ROMA – Sarà una McLaren tutta cromata, e interamente argentata, quella che scenderà in pista al prossimo Gran Premio, in programma a Silverstone, in Inghilterra. Proprio come l’altra storica scuderia brittanica, la Williams, anche la McLaren ha deciso di “vestirsi a festa” per omaggiare la pista casalinga. E anche lo sponsor, il motore di ricerca Google Chrome.