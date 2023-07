Ferrari, Giovinazzi pronto alla sfida di Monza: "Dobbiamo essere perfetti"

È un Antonio Giovinazzi ottimista ma prudente quello che si appresta ad affrontare la 6 Ore di Monza . L’emozione per la storica vittoria alla 24 Ore di Le Mans è ancora vivida, ma adesso la concentrazione di Antonio e di tutto il team è concentrata su Monza e sulle due tappe successive del Mondiale, Giappone e Bahrain, determinanti per l’assegnazione del Titolo . “Dobbiamo cercare di fare 6 ore senza errori – ci ha spiegato Giovinazzi dopo le prime prove libere - Grazie a Le Mans ci siamo riportati in lotta per il Campionato, ora cerchiamo di mettere pressione a Toyota e portare avanti la battaglia fino in Bahrain”.

Ferrari 499P, Hypercar dei record

Un percorso, quello della Ferrari 499P, che ha dato risultati sorprendenti in tempi brevissimi. Era infatti il 6 luglio 2022 quando la Hypercar del Cavallino, ancora camuffata, metteva per la prima volta le ruote sull'asfalto. “Il 6 luglio è stato un anno dalla prima volta che la 499P è scesa in pista a Fiorano - ha detto Giovinazzi - Essere in lotta per il Campionato e con una 24 Ore vinta era qualcosa di impensabile. Siamo contentissimi di come abbiamo iniziato, però dobbiamo continuare a spingere. I nostri avversari non si fermeranno qui, e non ci dobbiamo fermare neanche noi. Dobbiamo continuare a essere affamati, ma quello che abbiamo fatto in questi mesi è speciale e dobbiamo essere tutti, dal primo all’ultimo, super orgogliosi”.

Un percorso il cui merito va condiviso con tutti i membri del team, ci tiene a specificare Antonio, e che non è certo terminato con il successo alla 24 Ore: “In questo anno sulla 499P sono cambiate tantissime cose – ci ha spiegato ancora Antonio - Siamo stati tutti bravi nello sviluppo, dai piloti agli ingegneri, fino ai meccanici dei pit stop. A Le Mans ne abbiamo fatti più di 30 senza grandi problemi, in linea con Toyota che è lì da anni. Abbiamo fatto un grande lavoro ma dobbiamo continuare a spingere, ci sono altri punti da risolvere, ma siamo motivati”.

Monza la nuova sfida

Dopo quasi un mese di stop, il WEC riaccende i motori a Monza, per la tappa italiana del Mondiale che sta facendo registrare un record di presenze di pubblico. Ferrari sarà in grado di imporsi anche nella gara di casa? Giovinazzi su questo aspetto non si sbilancia. L’approccio, però, è sempre lo stesso: “Le Mans è una gara a sé, in 24 Ore devi essere meno aggressivo. Ma anche qui sono 6 ore, quindi bisogna comunque partire tranquilli, vedere qual è il nostro passo spingere giro dopo giro e poi mettere tutto insieme”. Con una variabile in più: da Monza, infatti, torna il divieto di scaldare le gomme: "Non ci preoccupa qui a Monza, ci saranno 30-35 gradi, quindi non sarà un problema. Al Fuji sarà un po’ più preoccupante se farà freddo e ci sarà la pioggia”.

La sfida di Monza è aperta e l’equipaggio della 51, quello che oltre a Giovinazzi include Alessandro Pier Guidi e James Calado, è pronto ad affrontarlo: “Dovremo essere tutti e tre perfetti” ha concluso Antonio. L’appuntamento con la 6 Ore è domenica, alle 12:30, mentre le qualifiche della Hypercar prenderanno il via oggi alle 15:30.

