Pornostar gira il suo primo film con un uomo, il marito le regala una Lamborghini

Regalare una Lamborghini per il compleanno? Niente di nuovo, se si ha un cospicuo conto in banca. Ma un marito che ne regala una alla moglie pornostar in onore delle sue prime scene di sesso con un uomo, beh, non l’avevamo mai sentito. E invece è quello che è successo ed è stato prontamente raccontato sui social dai diretti interessati, alias Lena The Plug (la pornostar) e Adam John Grandmaison (il marito).