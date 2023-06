Troppi litigi nella UFC: Dana White si fa perdonare con una Lamborghini da 764mila euro

Lamborghini Huracàn Sterrato: ora il Toro va anche off-road

Cosa è successo

Le tensioni erano nate in seguito a una serie di controversie che hanno coinvolto il presidente White dopo aver licenziato il talento Francis Ngannou a causa di una disputa sulla retribuzione. Poi, è rimasto invischiato in un'altra discussione con il campione dei pesi bantam, Aljamain Sterling. Nonostante Sterling abbia difeso il suo titolo con una vittoria convincente su Henry Cejudo il mese scorso, il clima tra lui e White si era fatto incandescente.

White aveva annunciato che Sterling avrebbe affrontato Sean O'Malley all'UFC 292, ma ciò aveva spinto il campione a suggerire che il suo corpo potrebbe non essere guarito completamente in tempo per lo scontro del 19 agosto. Tali osservazioni non sono state digerite bene dal carismatico promotore delle MMA, che ha alluso al fatto che Sterling avesse inizialmente cercato di rimandare l'incontro, definendo il grappler come "uno di quelli che non riescono a togliersi di mezzo".

La soluzione

Le parole di White hanno scatenato una risposta da parte di Sterling, che ha accusato il presidente dell'UFC di screditarlo.

La soluzione per arrivare a una tregua? Far recapitare a Sterling una Lamborghini Huracan verde. Il campione, di tutta risposta ha dichiarato in un'intervista con The Schmo: "Dana ha mantenuto la sua promessa e mi ha finalmente consegnato la Lambo che desideravo. È un uomo di parola. Devo ammettere che è un'auto dannatamente bella. Un vero capolavoro".

