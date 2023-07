Arriva sulla spiaggia in auto e la lascia parcheggiata: multata una donna

Alcune persone non hanno proprio idea di cosa siano le regole. Da chi attraversa Ponte Vecchio a Firenze con l'auto per cercare parcheggio a chi non ha alcuna intenzione di lasciare la sua vettura lontano e farsela a piedi fino alla spiaggia. È il caso di questa 28enne che è arrivata direttamente al lido con la sua BMW sostando sulla sabbia .

L'impresa di rimuoverla dalla spiaggia

Secondo gli agenti di Polizia accorsi sul posto dopo essere stati contattati da alcuni bagnanti, l'auto sarebbe giunta sulla spiaggia durante la notte, ma la dinamica esatta di come sia finita lì è ancora oggetto di indagini in corso. Il primo tentativo di rimuovere il veicolo dall'arenile è stato effettuato con l'ausilio dei carro attrezzi, ma purtroppo senza successo. La difficoltà del terreno ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco, che sono riusciti a tirare fuori la vettura. La proprietaria dell'auto è stata identificata come una giovane livornese di 28 anni: nei suoi confronti, la Polizia ha eseguito un accertamento per occupazione di suolo demaniale con veicolo e ha quindi sanzionato la donna con una multa che per violazioni di questo tipo può variare dai 103 ai 619 euro.

