Gli parcheggiano l'auto davanti casa, lui la ricopre di immondizia

In alcune località, specie in quelle di mare durante l'estate, trovare un parcheggio è davvero complicato. Spesso ci si ritrova quindi costretti a "inventare" un posto adatto dove infilare il veicolo, senza cercare di ostruire passaggi, incroci o vialetti d'accesso ad abitazioni private. A Villasimius, in Sardegna, due turiste non si sono fatte invece alcun problema a lasciare la loro Fiat Panda di fronte al cancello di un residente, il quale ha deciso di fargliela pagare.