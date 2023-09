Spinge via con l'auto una vettura in doppia fila: gli ostruiva il passaggio

Il traffico di Roma è noto per essere un incubo e la sosta selvaggia è spesso la ciliegina sulla torta. Nella Capitale, dove le auto sembrano ovunque e la pazienza è messa a dura prova, la gente si è stufata delle auto parcheggiate a caso, come questo automobilista nel quartiere Tuscolano, diventato virale sul web.

Gli parcheggiano l'auto davanti casa, lui la ricopre di immondizia

A mali estremi...

In questo video virale, un automobilista ha suonato il clacson per ben venti minuti, cercando di far spostare un'auto parcheggiata in doppia fila che gli stava bloccando il passaggio. Quando ha capito che il proprietario della vettura non sarebbe arrivato di lì a poco ha iniziato a spingere la sua auto contro l'ostacolo, riuscendo così ad uscire. Il filmato ha diviso il pubblico dei social, tra chi pensa che il gesto sia stato effettivante troppo estremo e chi invece crede sia stata una lezione doverosa a chi ha il brutto vizio di parcheggiare in doppia fila.

