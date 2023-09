Hamilton ha un'arma segreta per il GP del Giappone: ecco il casco da "robot"

Un robot, un astronauta, un supereroe ma anche un pilota di Formula 1. Lewis Hamilton è riuscito a mettere insieme tutte queste peculiarità nel casco speciale che userà questo weekend per il GP del Giappone. Il pilota della Mercedes per la gara a Suzuka infatti si è fatto disegnare su misura dall'artista Hajime Sorayama, un design che non si era mai visto prima e che infatti ha scatenato subito i commenti estasiati dei tifosi del Circus e dei suoi followers.