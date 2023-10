Ferrari, al Mugello le Finali Mondiali 2023

Formula E, Roma esclusa per il 2024

Dalle corse al viaggio nel mondo Ferrari

Nelle giornate di giovedì e venerdì le vetture del Ferrari Challenge si sfideranno sul circuito toscano, mentre sabato le qualifiche decideranno chi competerà nella gara del titolo mondiale che si terrà domenica mattina. La manifestazione terminerà con lo spettacolo Ferrari del pomeriggio. Le protagoniste del lungo weekend saranno le FXX, vetture laboratorio che saranno in pista per sperimentare innovazioni destinate a migliorare sia le auto da corsa che quelle stradali una volta superati i rigorosi test.

Attesissima la parata delle Ferrari di Formula 1, un'opportunità unica per rivivere le emozioni delle monoposto che hanno scritto la storia delle corse dagli anni '70 fino alle edizioni più recenti. L'accesso all'area prato sarà gratuito per tutti i fan, mentre la tribuna centrale sarà riservata agli iscritti dei Club Scuderia Ferrari e ai fedeli dipendenti del Cavallino Rampante. Chiunque avrà la possibilità di addentrarsi nel paddock, dove si potranno ammirare modelli iconici potentissimi come la 499P e la 296 Challenge.

Ferrari 296 Challenge, un V6 per il monomarca