Formula E, Roma esclusa per il 2024

La Formula E ha presentato il calendario ufficiale 2024 e pare quindi certo l’addio a Roma, dopo cinque edizioni. Nella casella relativa alla sede della settima e ottava a tappa, quelle italiane, il 13 e il 14 aprile prossimi, non c’è alcun circuito. Questo significa che le monoposto elettriche non sfrecceranno più all’Eur, anche se il contratto scade nel 2026. Il motivo? Tecnico e meccanico, dicono dalla Fia. Dunque, nessuna bocciatura per la città e l’organizzazione (che però dovranno rinunciare ai circa 70 milioni di euro di ritorno economico).