Compie 90 anni e si regala una preziosissima Rolls-Royce "nata" da una perla

Chiunque sogna di possedere una Rolls-Royce , sia per guidarla che per gustarsela in tutto il suo fascino parcheggiata nel proprio garage o nel proprio vialetto di casa. Per le famiglie più ricche ed influenti del mondo è stata addirittura prodotta una versione "su misura": si tratta della Pearl Cullinan è il risultato di una collaborazione unica tra la celebre casa automobilistica britannica e la sua divisione di Dubai, dove è stato creato il primo centro Private Office dell'azienda, dedicato alle personalizzazioni più straordinarie.

Controlli intensificati per auto acquistate al Vaticano e San Marino

La storia di un rosa "particolare"

Come è creato questo Suv? Si tratta di un'idea nata per il 90esimo compleanno del padre del destinatario, un estimatore appassionato del marchio. Gli alti dirigenti di Rolls-Royce si sono incontrati con il cliente per ascoltare la storia della sua vita e le sue passioni e hanno poi dato vita a questo progetto. La Pearl Cullinan si distingue per la sua finitura Bespoke Pearl Rose, un omaggio al colore di una perla preziosa di proprietà del festeggiato, sfumatura che ha richiesto ben 30 tentativi diversi per raggiungere la perfezione. La vernice è stata testata in simulazioni di luce diurna e sotto il caldo sole del Medio Oriente per garantirne la brillantezza, con pigmenti resistenti al calore e ai raggi UV.

Design ed interni

Un tocco di eleganza è dato dalla linea di carrozzeria dipinta a mano in Rose Gold, abbinata alla mascotte Spirit of Ecstasy placcata in oro rosa. Gli interni presentano sedili anteriori in Cashmere Grey, mentre quelli posteriori sono rivestiti in Ardent Red, un omaggio alle perle e ai loro preziosi involucri. L'impiallacciatura in radica di noce richiama le scatole di legno utilizzate per esporre le perle, con dettagli di ricamo monogrammati RR in filo d'oro rosa sui poggiatesta. Gli inserti dei sedili posteriori sono ispirati ai motivi simmetrici delle conchiglie delle ostriche, con un angolo preciso di 55 gradi, come l'impiallacciatura.

Ma quanto potrà mai costare un esemplare di questo tipo? Sono aperte le scommesse.

Dimmi che colore di auto hai e ti dirò che farai un incidente: lo studio sorprendente