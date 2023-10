Dimmi che colore di auto hai e ti dirò che farai un incidente: lo studio sorprendente

Quando si acquista una nuova auto, dopo alle caratteristiche relative al motore, al comfort e ai consumi, arriva anche il momento di pensare al colore. Attenzione però a non sottovalutare l'aspetto della verniciatura che può sembrare secondario, poiché secondo una ricerca di carVertical, ci sarebbero correlazioni tra la colorazione della vettura e il rischio di essere coinvolti in incidenti stradali.

Colori più e meno "rischiosi"

Ma esistono davvero colori che "attirerebbero" sinistri? L'analisi individua alcune tonalità: le automobili marroni rappresentano il 51% delle vetture coinvolte in incidenti stradali in Italia, mentre le gialle il 50,6%. Le rosse sono quasi allo stesso livello con una percentuale del 49,8%. In fondo alla classifica ci sono invece le automobili di colori neutri, come bianco e grigio, rispettivamente al 44,7% e al 44,5%.

Matas Buzelis di carVertical, afferma: “Non esiste una correlazione diretta tra il colore di un’auto e il suo tasso di incidenti o la potenza media del motore. Possiamo ipotizzare che tutti questi colori con i tassi di incidenti più elevati siano spesso scelti da automobilisti che vogliono distinguersi dalla massa”.

