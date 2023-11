Lukaku ha una nuova supercar: ecco l'Audi che vale una fortuna

Romelu Lukaku lascia Roma per aggregarsi alla nazionale belga. La squadra allenata dal CT Domenico Tedesco affronterà stasera la Serbia in un'amichevole e domenica 19 novembre l'Azerbaigian nel match valido per le qualificazioni ad Euro 2024. L'attaccante giallorosso è arrivato al quartier generale dei Diavoli Rossi alla guida di un'auto che non è ovviamente passata inosservata .

Un'Audi aggiunta alla collezione

Il bolide su cui Lukaku ha fatto il suo ingresso in grande stile è un'Audi RS7 Sportback nera dal valore di oltre 146mila euro. Con un motore 4 litri biturbo V8 da 600 CV di potenza e una coppia massima di 800 Nm, può scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. Questa è solo una delle tantissme supercar appartenenti all'attaccante, che recentemente si è fatto fotografare con una lussuosa Maserati MC20 da 220mila euro. Di Maserati, il centravanti è testimonial già da diverso tempo, mentre la passione per i modelli Audi è relativamente nuova, con l'RS7 sfoggiata per la prima volta proprio in occasione dell'arrivo nel centro sportivo della Nazionale belga.