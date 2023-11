Passa 103 volte nello stesso varco Ztl: gli arriva una multa salatissima

Trova l'auto col fermo amministrativo: era moroso di un solo centesimo

Tutta colpa del navigatore?

L'uomo sarebbe entrato ben 103 volte con la propria autovettura, ogni mattina per accompagnare appunto il figlio nell'istituto scolastico, passando sempre nella Ztl di via San Martino della Battaglia, un portale diverso rispetto a quello scritto nell'autorizzazione avuta dal comune, che invece aveva concesso l'ingresso per via Cattaneo e via Gabriele Rosa.

Il proprietario del veicolo ha ammesso che l'errore era stato del navigatore, che gli aveva comunicato sempre quella strada da fare. Ovviamente, il cittadino insieme alla moglie faranno ricorso al Giudice di Pace per cercare di risolvere la vicenda senza dover sborsare l'enorme cifra di 13mila euro. Quello che ci si chiede è come mai la Polizia Locale non abbia mai avvisato gli automobilisti della situazione prima di arrivare a questo punto.

